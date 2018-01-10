Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Güney Ege kıyıları ve Çeşme çevrelerinde güney ve güneydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'da pazar günü kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da günlerdir süren bahardan kalma sıcak hava, son hava durumu tahmine göre yarın yerine yağışa bırakacak. 14 Ocak Pazar günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul için önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminleri...

Bugün hava nasıl olacak?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 13

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 13 Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 5

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 5 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 16

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 16 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 16

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 16 Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Parçalı ve çok bulutlu 18 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Parçalı ve çok bulutlu 19 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Parçalı ve çok bulutlu 12 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 10

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 10 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu (sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor) 0

Parçalı ve çok bulutlu (sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor) 0 Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 14

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteorolojinin bir haftalık hava durumu tahmin haritaları...

GÜNDEM Ardahan'da eğitime kar engeli

Marmara Bölgesi'nde sis uyarısı

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde beklenen pus ve sis hadisesi nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava öngörülürken sabah ve gece yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, beklenen pus ve sis hadisesinden dolayı ulaşımda aksama, görüş mesafesinde daralma ile hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

FOTOĞRAF 14 Sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde yoğun sis oluştu. Oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ise bir ayağı sis nedeniyle komple kapanırken boğazda, sahil kenarlarında kartpostallık görüntüler de oluştu. Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları komple kapandı. İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle birçok bölgede trafikte görüş mesafesi azalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir ayağı sis nedeniyle gözükmedi. Boğaz'da ise kartpostallık görüntüler oluştu.

