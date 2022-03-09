Gündem İstanbul için saat belli oldu Kar aralıksız yağacak
İSTANBUL

İstanbul için saat belli oldu: Kar aralıksız yağacak

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor. Yağış yarından itibaren kuvvetli kar şeklinde pazar gününe kadar devam edecek.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbula kar ne zaman yağacak? Kar Ne Zaman Başlayacak? İstanbul hava durumu: Kar yağışı kaç gün sürecek?
İstanbul için saat belli oldu.

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YARINDAN İTİBAREN KUVVETLENECEK

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor. Yağış yarından itibaren kuvvetli kar şeklinde pazar gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle Yağmur ve Sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Aybar fırtınası 1987 kışını geri getirebilir: İşte o yıl İstanbul'da yaşananlar
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İstanbul'a soğuk hava dalgası ve kar yağışı geri dönüyor. Sibirya’dan gelecek kar fırtınasının Karadeniz üzerinden giriş yaparak Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de etkili kar yağışına yol açacağı, kar kalınlığının kent merkezinde bile 30 santimi geçeceği uyarı yapıldı.
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Perşembe günü başlaması gereken kar fırtınasının 1987 kışı gibi olabileceği konuşuluyor. Yurdu etkisi altına alması beklenen Aybar fırtınası İstanbul'un geçirdiği sert kışları hatırlattı. Peki 1987 yılının Mart ayında neler olmuştu?
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<br>1987 yılında, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce Trakya'yı ardından tüm yurdu etkisi altına aldı. Soğuk hava ve kar yağışı yüzünden hayat adeta felç oldu.<br>
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İstanbullular, 1987 yılında yaşanan efsane kar yağışını hâlâ unutamıyor. O günlere şahit olanlar, yolların kapanması dolayısıyla ev ve işyerlerine yürüyerek gittiğini, su şebekesinin donması dolayısıyla suların akmadığı, elektriklerin kesildiğini dost meclislerinde sıkça anlatıyor. İstanbul'un yakın zamanda gördüğü en büyük kar fırtınası olan 1987 kışı, gazete manşetlerine 'Beyaz Felç' olarak yansımıştı.
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Aybar fırtınası 1987 kışını geri getirebilir: İşte o yıl İstanbul'da yaşananlar
İstanbul'a soğuk hava dalgası ve kar yağışı geri dönüyor. Sibirya'dan gelecek kar fırtınasının Karadeniz üzerinden giriş yaparak Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de etkili kar yağışına yol açacağı, kar kalınlığının kent merkezinde bile 30 santimi geçeceği uyarı yapıldı. Aybar fırtınasının 1987 kışını geçebileceği konuşuluyor. Peki 1987 kışında neler yaşanmıştı?


İstanbul için saat belli oldu

İstanbul için saat belli oldu

Kar aralıksız yağacak.
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