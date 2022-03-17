Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Kuvvetli kar yağışı için gün ve saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısında bulundu.

YARIN SAAT 05.00'DA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den yapılan İstanbul uyarısında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma günü saat 05.00'dan itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor" denildi.

CUMARTESİ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Uyarıda, cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı belirtildi.

PAZAR SONA ERİYOR

Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

🔊Meteorolojik Uyarı

İstanbul'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!@AFADBaskanlik @TC_istanbul @istanbulbld pic.twitter.com/KD8r5Vvede — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 17, 2022

'TEDBİRLİ OLUNMALI'

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyarısında "Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

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İSTANBUL VALİSİ DE UYARDI

Meteorolojinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vali Yerlikaya, "18 Mart Cuma günü (yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre;



18 Mart Cuma günü (Yarın) #İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli #kar sağanakları bekleniyor❄️



Kar yağışlarının #Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor❄️



Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım❗️ REKLAM March 17, 2022