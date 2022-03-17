Gündem Meteorolojiden İstanbullulara uyarı Kuvvetli kar yağışı için gün ve saat verdi
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Kuvvetli kar yağışı için gün ve saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen soğuk ve yağışlı havaya ilişkin İstanbullulara tarih ve saat vererek son dakika uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbula kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden İstanbula son dakika uyarısı: Tarih ve saat verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısında bulundu.

YARIN SAAT 05.00'DA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den yapılan İstanbul uyarısında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma günü saat 05.00'dan itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor" denildi.

CUMARTESİ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Uyarıda, cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı belirtildi.

PAZAR SONA ERİYOR

Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

'TEDBİRLİ OLUNMALI'

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyarısında "Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Yeni soğuk hava dalgası kapıda: İstanbul için yoğun kar alarmı
GÜNDEM
Yeni soğuk hava dalgası kapıda: İstanbul için yoğun kar alarmı

İSTANBUL VALİSİ DE UYARDI

Meteorolojinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vali Yerlikaya, "18 Mart Cuma günü (yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

İstanbul'a kar geliyor
FOTOĞRAF 10
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Son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları düşmeye başlayacak.
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Soğuyan hava beraberinde kar ve sağanak yağışı da getiriyor.
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Pazartesi günü Trakya ve Marmara'da başlayacak olan kar yağışı, adım adım yurdu saracak.
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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kgm2) olması bekleniyor.
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Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.<br><br>
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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?<br><br>Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var.
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1 Mart’tan itibaren Türkiye'de havalar soğuyor.
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Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek.
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İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” diyerek uyardı.
İstanbul'a kar geliyor
Önümüzde hafta İstanbul'da hava sıcaklarında yaşanacak düşüşle beraber kar yağışı başlayacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen soruların cevabı...
Tüm ilçe onları konuşuyordu

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Çok kuvvetli olacak

'Çok kuvvetli olacak'

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