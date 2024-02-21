Meteoroloji'nin 21 Şubat hava durumu raporuna göre, ülke genelinde etkili olan soğuk hava Batı bölgelerinde yağış, Doğu illerinde ise kar yağışına dönüşecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı.









Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre; Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.









Hava sıcaklığı





Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





Rüzgar





Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde yer yer batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





Çığ tehlikesi uyarısı





Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.









Marmara





Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





EDİRNE °C, 12°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu





İSTANBUL °C, 10°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu





KIRKLARELİ °C, 10°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu





KOCAELİ °C, 11°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu









Ege





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 10°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu





DENİZLİ °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu





İZMİR °C, 15°C





Parçalı bulutlu





MANİSA °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu





Akdeniz





Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





ADANA °C, 19°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 17°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı





HATAY °C, 15°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı





MERSİN °C, 18°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı









İç Anadolu





Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.





ANKARA °C, 12°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu





ÇANKIRI °C, 11°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu





ESKİŞEHİR °C, 8°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu





KONYA °C, 11°C





Parçalı, yer yer çok bulutlu





Batı Karadeniz





Parçalı ve ye yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.





BOLU °C, 8°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu





DÜZCE °C, 9°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu





KASTAMONU °C, 10°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu





ZONGULDAK °C, 8°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu





Orta ve Doğu Karadeniz





Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu hariç Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.





AMASYA °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu





SAMSUN °C, 12°C





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu





TOKAT °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu





TRABZON °C, 12°C





Parçalı ve çok bulutlu





Doğu Anadolu





Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.





ERZURUM °C, 6°C





Parçalı ve çok bulutlu





KARS °C, 7°C





Parçalı ve çok bulutlu





MALATYA °C, 11°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu





VAN °C, 6°C





Parçalı ve çok bulutlu





Güneydoğu Anadolu





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 13°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı





GAZİANTEP °C, 13°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





SİİRT °C, 12°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı





ŞANLIURFA °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı









Denizlerde hava





Fırtına beklenmiyor.





KARADENİZ





Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.





MARMARA





Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.





EGE





Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga:0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.





AKDENİZ





Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.





VAN GÖLÜ





Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağışta orta.



