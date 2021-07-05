Gündem İstanbul ve 9 ile kuvvetli yağış uyarısı
İSTANBUL

İstanbul ve 9 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli, İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "turuncu" kodlu uyarıya göre, İstanbul'da yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor" denildi.

Meteorolojinin 6 Temmuz Salı günü için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 6 Temmuz Salı günü için hava durumu tahmin haritası.

Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 7 Temmuz Çarşamba günü için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 7 Temmuz Çarşamba günü için hava durumu tahmin haritası.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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