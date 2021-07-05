İstanbul ve 9 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "turuncu" kodlu uyarıya göre, İstanbul'da yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "

" denildi.

Meteorolojinin 6 Temmuz Salı günü için hava durumu tahmin haritası.

Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 7 Temmuz Çarşamba günü için hava durumu tahmin haritası.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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