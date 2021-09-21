Gündem İstanbula mont Karadenize sel uyarısı
İSTANBUL

İstanbul'a 'mont' Karadeniz'e 'sel' uyarısı

İstanbul'da hava sıcaklığında 10-12 derece düşüş yaşanacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Karadeniz bölgesi için de sel uyarısında bulundu. Özdemir, "İstanbul'da perşembe günü, 10 ile 12 derece arasında sıcaklık düşmeleri yaşanacak. Bağışıklık sistemi düşük ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin dikkat etmesi lazım" dedi. Özdemir, "Çarşamba ve perşembe günleri Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması lazım. Sel olabilir" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
İstanbula mont Karadenize sel uyarısı
İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da soğuk cephe geçişiyle, sıcaklık 10-12 derece arasında düşecek. Kentteki bazı ilçelerde ise yağmur bekleniyor. Uzmanlar ise ani hava değişikliği nedeniyle vatandaşların hava durumuna göre giyinmesinde fayda olacağını belirtirken, Karadeniz bölgesinde bulunan Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların da sel nedeniyle dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

"SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVALAR SERİNLEMEYE BAŞLAYACAK"

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, İstanbul'da hava sıcaklıklarının bugün yüksek seyrettiğini ifade ederek, "Şu anda Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ne kadar uzanan bir alçak basınç sistemi var. Rüzgarlar güney yönünden geldiği için hava sıcaklıkları fazla. Nem de fazla olduğu için hissedilen sıcaklıklar 30 derece civarında görünüyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuzey üzerinden gelecek. Havalar soğumaya başlayacak. Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde havalar serinlemeye başlayacak. Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düşecek. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde de hava soğuyacak. Ancak Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yağış beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Meteoroloji gün vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek
GÜNDEM
Meteoroloji gün vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

"ÇARŞAMBA ve PERŞEMBE GÜNLERİ KARADENİZ BÖLGESİ'NDE SEL OLABİLİR"

Sıcaklıkların düşmesiyle kronik rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin dikkat etmesi gerektiği uyarısını yapan Dr. Özdemir, "Sıcaklar Türkiye genelinde daha çok Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde düşecek. Salı günü hava serinliyor. Çarşamba gününden itibaren ise hava soğumaya başlayacak. Perşembe günü de İstanbul için hava sıcaklığı 10 derece kadar düşecek. Hava durumunu takip ederek dışarı çıkmak gerekiyor.

Çarşamba ve perşembe günleri Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması lazım. Sel uyarısı olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine ve uyarılarına dikkat etmek lazım. Kışa giriyoruz. Cumartesi gününden itibaren hava mevsim normallerine geri dönecek. Ancak salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri dikkat edelim. Hava sıcaklıklarında 10 ile 12 derece arasında bir azalma bekliyoruz." diye konuştu.


Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor yağış geliyor
GÜNDEM
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor yağış geliyor

Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı!
GÜNDEM
Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı!

İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Abone Ol Google News
37 milyon 845 bin TLlik vurgun

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

​Adana'da sahte çeklerle milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon.
Görenlerimest eden görüntü

Görenleri
mest eden görüntü

​Vatandaşlar cep telefonları ile kayda aldı.
Yedi araçbirbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​Ankara'da zincirleme trafik kazası.
New York'ta<br>led ekranlarda

New York'ta
led ekranlarda

​Cumhurbaşkanı'nın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı tanıtılıyor.
İttifaka can simidi

İttifaka can simidi

​Demirtaş, köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti.
Milletin kökünü <br>kazıyacakmış

Milletin kökünü
kazıyacakmış

​CHP'li başkan Nazilere özendi.
Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

'​Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek.'
Kırk subay gözaltında

Kırk subay gözaltında

​Sudan'da bir tuhaf darbe girişimi.
Kavgaya AB de karıştı

Kavgaya AB de karıştı

​AUKUS krizi sonrası gerilim büyüyor.
Erdoğan BM'de <br>dünyaya seslendi

Erdoğan BM'de
dünyaya seslendi

'​Yeni göç dalgasına imkan ve tahammülümüz yok.'
Dünyanın en iyisi oluruz

Dünyanın en iyisi oluruz

​Teknofest ile teknoloji rüzgarı başladı.
Koronaya serbest geçiş

Koronaya serbest geçiş

HES kontrolü gevşemesin.

'Oğlum gelecek' <br>bahanesine kanmayın

'Oğlum gelecek'
bahanesine kanmayın

​Çocuğu oturmazsa üç yıl kiraya veremez.
Son tabliye yerleşti

Son tabliye yerleşti

​İki kıta bu sefer Çanakkale'de birleşti.
KOBİ'lere dijital asistan

KOBİ'lere dijital asistan

​Hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor.
Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Meteoroloji'den açıklama: 8 dereceye kadar azalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.