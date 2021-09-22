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İSTANBUL

İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı. Son hava durumu tahminlerine göre, sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
İstanbula sağanak uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğüden yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

MeteoUyarı Kodu: Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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