İstanbul'a yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! 5 günlük İstanbul hava durumu İstanbul'a yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı İstanbul'a yarın için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinde başlaması, öğle saatlerinden sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi 12 Ekim 2020, 17:49 Son Güncelleme: 12 Ekim 2020, 17:51 İHA