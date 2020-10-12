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İstanbul'a yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! 5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'a yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

İstanbul'a yarın için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinde başlaması, öğle saatlerinden sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
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İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.

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