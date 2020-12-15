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Gündem İstanbulda 10 adrese PKK operasyonu Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da 10 adrese PKK operasyonu: Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

İstanbul polisi terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçede eş zamanlı harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 10 adrese düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerle ile ilgili çalışmalarını tamamlayan ekipler saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Aralarında Beyoğlu ve Küçükçekmece'nin de bulunduğu 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 9 adrese baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 16 yaralı
FOTOĞRAF 17
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Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
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İzmir Karabük seferini yapan Mehmet Şen idaresindeki 45 HV 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa Dal idaresindeki 41 F 2020 plakalı Man marka lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sıkışan muavin ve şoför Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldı.
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Sağlık ekipleri yaralı şoföre ilk müdahaleyi sıkıştı yerde yaparken otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.
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Kaza nedeniyle tek şeritten veriler yol araçların yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.
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Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 16 yaralı
Şehirlerarası yolcu otobüsü TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde aynı istikamete giden lastik yüklü kamyona arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Direksiyon mahallinde sıkışan otobüs şoförü ile muavin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


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