Gündem İstanbulda 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü
İSTANBUL

İstanbul'da 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü

İstanbul'da 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü

İstanbul'da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü.

Haber Merkezi DHA
Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu.
Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken 8 araç da hasar gördü.

Silivri'de fırtına bir çatıyı uçurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
GÜNDEM
Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

Metrekaraye 100 kilogram yağış düştü

Pazar günü akşam saatlerinden en fazla yağışı metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan Hamidiye’ye düştü. Şişli’de metrekareye 100 kilogram yağış düşerken Beykoz’da bu rakam 92 kilogram olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77’ye ulaştı.

Meteorolojiden İstanbul ve 11 ile kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

Rüzgarın hızı 104.4 kilometreye ulaştı

En yüksek rüzgar hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü

Süleymaninin cenazesinde izdiham: 35 ölü

Süleymani'nin
cenazesinde izdiham: 35 ölü

​İran'ın Kirman kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
Saat 20.00ye kadar uçuşa kapatıldı

Saat 20.00'ye kadar uçuşa kapatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı.
YÖKten yerli otomobil hamlesi

YÖK'ten 'yerli otomobil' hamlesi

​Doktoralı mühendis yetiştirilecek, aylık 4500 TL burs verilecek.
İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Uçak pistten çıktı, pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı.
7 yılın zirvesinde

7 yılın zirvesinde

​ABD-İran geriliminin ardından altın fiyatları yükselişe geçti.
Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılar İran ve ABD arasında yaşanan dönüm noktalarına gönderme.

Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi.

İki mahallede<br>yerli oto şaşkınlığı

İki mahallede
yerli oto şaşkınlığı

Arazi sahipleri mülklerine değer biçemiyor.
Araç alım satımında yeni dönem

Araç alım satımında yeni dönem

​Bakan Pekcan açıkladı: Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz.
Trablus düşebilir!

Trablus düşebilir!

​Türkiye'nin asker gönderme kararı sonrası saldırılar şiddetlendi.
12 ile kuvvetli<br>yağış uyarısı

12 ile kuvvetli
yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve bazı illeri uyardı.
Tarihi gün yarın

Tarihi gün yarın

​Açılışını Erdoğan ile Putin birlikte yapacak.
Çekilmekten<br>başka çaresi yok

Çekilmekten
başka çaresi yok

Irak'ta 16 yıllık işgal için karar hükümette olacak.
Cumhurbaşkanı'nın<br>vizyon projesi

Cumhurbaşkanı'nın
vizyon projesi

​Bilişim Vadisi 'Teknolojik İpek Yolu' olacak.
Stoper Almanya'dan

Stoper Almanya'dan

​Fenerbahçe Simon Falette ile anlaştı.

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