İstanbul'da korku dolu anlar: 130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Göktürk - Kemerburgaz yolunda yaşandı.

İddiaya göre hafriyat kamyonlarının da yoğun olarak kullandığı yolda hız limiti 90 kilometreydi. 90 kilometre sınırın olduğu yolda hafriyat kamyonu sürücüsü hız sınırı ihlali yaptı.

Bir vatandaş ise cep telefonu kamerası ile sürücünün hızla gitmesini kaydetti. Aracın sürücüsü kendi araç kadranını kamera ile kaydedip hafriyat kamyonun hızını gösterdi. Hafriyat kamyonunun bu kadar süratli ve tehlikeli seyretmesi yüreklerini ağızlara getirdi.

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