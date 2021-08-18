Gündem İstanbulda korku dolu anlar 130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi
İSTANBUL

İstanbul'da korku dolu anlar: 130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi

İstanbul'da bir hafriyat kamyonu, hız sınırının saatte 90 kilometre olduğu Göktürk-Kemerburgaz yolunda saatte 130 kilometre hızla ilerlerken görüntülendi. Sol şeritte ilerleyen kamyon, kendini ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda 130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi
O anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Göktürk - Kemerburgaz yolunda yaşandı.

İddiaya göre hafriyat kamyonlarının da yoğun olarak kullandığı yolda hız limiti 90 kilometreydi. 90 kilometre sınırın olduğu yolda hafriyat kamyonu sürücüsü hız sınırı ihlali yaptı.

Kemerburgaz'da yürekleri ağza getiren görüntü: Hafriyat kamyonu 130 kilometre hızla seyretti
OYNAT 00:53
Kemerburgaz'da yürekleri ağza getiren görüntü: Hafriyat kamyonu 130 kilometre hızla seyretti
Göktürk-Kemerburgaz yolunda hız sınırı 90 olmasına rağmen bir hafriyat kamyonunun yaklaşık 130 kilometre hızla gitmesi yürekleri ağza getirdi.

Bir vatandaş ise cep telefonu kamerası ile sürücünün hızla gitmesini kaydetti. Aracın sürücüsü kendi araç kadranını kamera ile kaydedip hafriyat kamyonun hızını gösterdi. Hafriyat kamyonunun bu kadar süratli ve tehlikeli seyretmesi yüreklerini ağızlara getirdi.

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