İstanbul'da 21 mahalle karantinaya alındı

16:1818/11/2025, Salı
DHA
Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü duyurdu
İstanbul'un Şile ilçesinde Şap hastalığı paniği yaşanıyor. 21 mahalle koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındı.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığını duyurdu.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada" Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.







#İstanbul
#Şile
#karantina
#şap hastalığı
