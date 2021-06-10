Gündem Lüks mağazadan 250 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada
İSTANBUL

Lüks mağazadan 250 bin liralık çanta hırsızlığı kamerada

İstinye’de bir AVM’deki lüks mağazaya giren Rus uyruklu 2 şüpheli, 250 bin lira değerindeki çantayı x-ray cihazından geçirmek için düzenekli çantanın içerisine koyarak çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şişli’de de başka bir AVM’deki mağazadan aynı yöntemle hırsızlık yapan şüpheliler, kaldıkları otelde çaldıkları çantayla birlikte Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Rus hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı
İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Sarıyer İstinye Katar Caddesi üzerindeki bir AVM’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yeşil şapkalı, siyah paltolu ve renkli sırt çantalı bir şahıs, AVM’deki lüks bir mağazaya girdi. İçeride bir süre dolanan şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra 250 bin lira değerindeki bir çantayı kaşla göz arasında çaldı. Çantayı boynunda asılı olan diğer bir düzenekli çantanın içerisine koyan şahıs, bu sayede x-ray cihazına yakalanmadan mağazadan ayrıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı
İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı

Sarıyer polisi hırsızları adım adım izledi

Olayın ardından mağaza yetkilisi Merve Ç., çantanın yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın çantayı çalarak mağazadan ayrıldığı tespit edildi. Yetkili bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çantayı çalan şahsın yanında başka biriyle taksiye binerek AVM’ye geldiklerini tespit etti. Bunun üzerine taksi sürücüsü Selahattin K.’ya ulaşan Sarıyer polisi, şahısların Şişli Harbiye Halaskargazi Caddesi üzerinden taksiye bindiklerini belirledi.

İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı
İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı

250 bin liralık çanta poşete sarılmış bulundu

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri devam eden çalışmalarda Rus uyruklu olduklarını belirledikleri 2 şahsın, Mecidiyeköy’de bir AVM’de de başka bir hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti. Bunun üzerine adım adım takibe başlayan polis ekipleri, şahısların Şişli’de bir otelde kaldıklarını belirledi. Otel odasına baskın düzenleyen polis, 38 yaşındaki Ivan F. ve 42 yaşındaki Sergei C.’yi kıskıvrak yakaladı.

Otel odasına baskın düzenleyen polis, 38 yaşındaki Ivan F. ve 42 yaşındaki Sergei C.’yi kıskıvrak yakaladı.
Otel odasına baskın düzenleyen polis, 38 yaşındaki Ivan F. ve 42 yaşındaki Sergei C.’yi kıskıvrak yakaladı.

Rus hırsızlar tutuklandı

Otel odasında arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızların çaldığı 250 bin liralık çantayı havalandırma boşluğunda poşete sarılmış halde buldu. Aramalarında ardından gözaltına alınan 2 Rus hırsız ve ele geçirilen çanta, emniyete götürüldü. Odada yapılan aramalar da kameralara yansıdı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan 2 Rus şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanta ise mağaza yetkilisine teslim edildi.

Isınalım derken üç aracı ateşe verdiler
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Olay saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi, Taşlık Sokakta meydana geldi.
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İddiaya göre kullanılmayan kapalı kasa kamyonetin kasasında, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler ısınmak için ateş yaktı. Alevlerin brandaya sıçraması üzerine bir anda kamyonet alev topuna döndü.
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Kısa sürede büyüyen alevler kapalı kasa kamyonetin hemen yanında park halinde bulunan 34 YM 8982 ve 34 NR 1176 plakalı otomobillere sıçradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
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Kamyonetin alev topuna dönmesinin ardından, park halindeki 34 NR 1176 plakalı otomobilin sahibi olay yerine gelerek otomobili yanmaktan son anda kurtardı. Olay yerinden uzaklaştırılan otomobilde hasar oluştu.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Isınalım derken üç aracı ateşe verdiler
İstanbul Kağıthane'de kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kullanılmayan bir kamyonetin kasasında ısınmak için yakılan ateş kısa sürede büyüyerek iki otomobile daha sıçradı. Yangında kamyonetten geriye demir yığını kalırken iki otomobilde de hasar oluştu.

Eyüpsultan'da ilginç kaza: Araç aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı
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Kaza Eyüpsultan, Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 48 BZ 987 plakalı hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Silahtarağa Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç cadde kenarındaki ağaçlık alana savrulup aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı. Kaza sonrası araçta bulunan Osman Volkan Gül ile Aykut Örnek, hafif şekilde yaralandı.
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Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Aykut Örnek'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer yaralı Osman Volkan Gül ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.
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Polis ekipleri ikinci bir kaza oluşmaması için yolda önlem aldı. Askıda kalan araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka çekildi.
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Kaza sonrası devrilme riski bulunan aydınlatma direğinin etrafında itfaiye ekipleri önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası araçta bulunan kişilerden hangisinin sürücü olduğunu araştırdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Eyüpsultan'da ilginç kaza: Araç aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı
Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç cadde kenarındaki ağaçlık alana savrulup aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı. Kaza sonrası araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

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