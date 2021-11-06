İstanbul’da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti: Taksim'den Sabiha Gökçen'e 650 TL'ye gidiyorlar İstanbul Fatih’te sivil trafik polisleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan 30 yıllık taksi sürücüsü Haydar Kement, “Bu işi dolandıranlara 30 bin lira ceza yazsınlar. Ben de yapıyorsam arabayı 6 ay bağlasınlar. Bak bir daha yapıyor mu? Taksim’den Sabiha Gökçen’e 650 TL’ye gidiyorlar” diyerek meslektaşlarına tepki gösterdi.

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