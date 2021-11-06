Gündem İstanbulda 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti Taksimden Sabiha Gökçene 650 TLye gidiyorlar
İSTANBUL

İstanbul’da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti: Taksim'den Sabiha Gökçen'e 650 TL'ye gidiyorlar

İstanbul Fatih’te sivil trafik polisleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan 30 yıllık taksi sürücüsü Haydar Kement, “Bu işi dolandıranlara 30 bin lira ceza yazsınlar. Ben de yapıyorsam arabayı 6 ay bağlasınlar. Bak bir daha yapıyor mu? Taksim’den Sabiha Gökçen’e 650 TL’ye gidiyorlar” diyerek meslektaşlarına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti: Taksimden Sabiha Gökçene 650 TLye gidiyorlar
Sürücüler denetim noktasındaki ekipler tarafından durdurularak evrakları kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetim noktasının gerisinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti.

Sürücüler denetim noktasındaki ekipler tarafından durdurularak evrakları kontrol edildi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

“Taksim’den Sabiha Gökçen’e 650 TL’ye gidiyorlar”

  • Denetimleri az bulduğunu söyleyen taksici Haydar Kement, “Denetim olacak yerde yapılmıyor. Cezalar çok az. Bu işi dolandıranlara 30 bin lira ceza yazsınlar. Ben de yapıyorsam arabayı 6 ay bağlasınlar. Bak bir daha yapıyor mu? Taksim’den Sabiha Gökçen’e 650 TL’ye gidiyorlar. Dün adam söyledi. Ben 30 senemi bu işe verdim” dedi.

Öte yandan taksi bulmakta zorluk çeken vatandaşlara sivil trafik ekipleri yardımcı oldu. Yürümekte güçlü çeken yaşlı kadın polis ekiplerince taksiye bindirildi.

İHA

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