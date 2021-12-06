İstanbul'da 34 adrese helikopter destekli 'torbacı' operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Esenyurt'ta 34 adrese operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülecek.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.
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Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında akşam saat 21.00 sularında meydana geldi.
Vatandaşların binadan çıkan dumanları görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede bulunan meraklı vatandaşları olay yerinden uzak tutmak için mücadele verirken, itfaiye ekipleri ise dumanla dolan binanın içerisine girerken zor anlar yaşadı.
İçeri giren 110 ekipleri yangının çıkış noktasını belirleyerek söndürme çalışması başlattı.
Üst katlarında vatandaşların yaşadığı birçok dairenin olduğu binanın alt katında yer alan pet shop işletmesinde ise hayvanların zarar görmemesi için tahliye çalışmaları başlatıldı.
Vatandaşlar balkonlarda mahsur kaldı, itfaiye merdiven yardımıyla kurtardı<br>Yangında yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkamayınca itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkonlarda kurtarma operasyonu başlattı.
Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirilirken itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle birlikte diğer vatandaşları da bina içerisinden tahliye etti.
Etraftaki vatandaşların meraklı akışları arasında binadan çıkarılan birkaç kişi ise dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavileri için hastaneye götürüldü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi.
Antalya’da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı
Antalya’da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı
Antalya’da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı
Antalya’da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı
Antalya’da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı
Antalya’da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı
Antalya’da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı
Antalya’da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı
Antalya’daki yangın sonrası adeta can pazarı yaşandı: Balkonlarda mahsur kaldılar
Antalya'da alt katında dokuz adet dükkanın ve insanların yaşadığı dairelerin bulunduğu iki katlı iş hanında çıkan yangında adeta can pazarı yaşındı. Binayı etkisi altına alan dumanlar vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşatırken mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Binanın altında bulunan iş yerlerinden biri olan pet shoptaki hayvanlar ise iş yeri sahibi ve vatandaşalar tarafından kurtarıldı.
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Kaza, Yayla Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 54 NE 551 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.M. idaresindeki 54 ADN 041 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı.
Kaza esnasında 54 NE 551 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki T.H.K.’nın kafası ön camdan dışarıya çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisi ile kafası camdan dışarıya çıkan T.H.K. boynunda oluşan kesik sebebi ile ağır yaralandı. Sürücü C.Ö. ile ağır yaralanan T.H.K. olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarptığı esnada boynunda kesik oluşan T.H.K., Kocaali Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya’da feci kaza: Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için çarpışma esnasında kafası ön camdan dışarıya çıkarak boynunda kesik oluşan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.