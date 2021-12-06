İstanbul'da 34 adrese helikopter destekli 'torbacı' operasyonu

Etraftaki vatandaşların meraklı akışları arasında binadan çıkarılan birkaç kişi ise dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavileri için hastaneye götürüldü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirilirken itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle birlikte diğer vatandaşları da bina içerisinden tahliye etti.

Üst katlarında vatandaşların yaşadığı birçok dairenin olduğu binanın alt katında yer alan pet shop işletmesinde ise hayvanların zarar görmemesi için tahliye çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşların binadan çıkan dumanları görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya’daki yangın sonrası adeta can pazarı yaşandı: Balkonlarda mahsur kaldılar

Antalya'da alt katında dokuz adet dükkanın ve insanların yaşadığı dairelerin bulunduğu iki katlı iş hanında çıkan yangında adeta can pazarı yaşındı. Binayı etkisi altına alan dumanlar vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşatırken mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Binanın altında bulunan iş yerlerinden biri olan pet shoptaki hayvanlar ise iş yeri sahibi ve vatandaşalar tarafından kurtarıldı.

