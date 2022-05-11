Gündem İstanbulda 441 düzensiz göçmen yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da 441 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 441 düzensiz göçmen yakalandı. 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda 441 düzensiz göçmen yakalandı
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

  • Ekiplerce 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 441 düzensiz göçmen yakalandı: Sınır dışı ediliyorlar
OYNAT 00:31
İstanbul'da 441 düzensiz göçmen yakalandı: Sınır dışı ediliyorlar
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Ekiplerce 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.


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