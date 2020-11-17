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İstanbul'da 46 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 46 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını

İstanbul polisi yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopteri ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 46 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silivri ilçesinde 46 adrese operasyon düzenleyen ekiplere polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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