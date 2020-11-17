İstanbul'da 46 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da 46 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını İstanbul polisi yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopteri ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi 17 Kasım 2020, 07:05 Son Güncelleme: 17 Kasım 2020, 07:10 AA