Gündem İstanbulda 48 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İSTANBUL

İstanbul'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD, ''Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Marmara Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

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İstanbul'da hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik market kamerasına yansıdı.

Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD, ''Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı'' açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına herhangi bir çağrının gelmediğini bildirdi.

Gün boyu 35 kere sallandık

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

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