İstanbul'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD, ''Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı'' açıklamasında bulundu.

#DEPREM

MARMARA DENIZI (ORTA) https://t.co/NAruD7SxFi

11.01.2020, 16:37:36 TSİ

Büyüklük: 4.7

Derinlik: 16.1 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 11 Ocak 2020

#DEPREM: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında, saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) 11 Ocak 2020

İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına herhangi bir çağrının gelmediğini bildirdi.

Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) 11 Ocak 2020

Gün boyu 35 kere sallandık

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

GÜNDEM Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu