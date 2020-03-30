İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamıştı: 50 bin vatandaşa 300 bin gıda kolisi kampanyası bugün başlıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.

Yerlikaya’nın İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında kamuoyuna açıkladığı kampanyasının ilk gıda kolileri bugün yola çıkıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa ulaştırılacak, Gıda Koli’lerinin yola çıkışı öncesi Vali Yerlikaya hayırseverlere ve kampanyaya destek verenlere teşekkür edecek.

Bu zor günlerin üstesinden

Birbirimizi gözeterek geleceğiz.



Her hafta 50 bin olmak üzere;

300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca

büyüklerimize ulaştıracağız.



Yarın Bismillah diyoruz.



Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.



Hürmet ve Vefa ile... pic.twitter.com/08RActN8tT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020