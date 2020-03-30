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İSTANBUL

İstanbul'da 50 bin vatandaşa 300 bin gıda kolisi kampanyası bugün başlıyor

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamıştı: 50 bin vatandaşa 300 bin gıda kolisi kampanyası bugün başlıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında kamuoyuna açıkladığı "Hayırseverlerimizin desteğiyle 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca 300 bin Gıda Kolisi ulaştıracağız" kampanyasının ilk gıda kolileri bugün yola çıkıyor.

Haber Merkezi AA
Ali Yerlikaya
Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.

Yerlikaya’nın İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında kamuoyuna açıkladığı kampanyasının ilk gıda kolileri bugün yola çıkıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa ulaştırılacak, Gıda Koli’lerinin yola çıkışı öncesi Vali Yerlikaya hayırseverlere ve kampanyaya destek verenlere teşekkür edecek.

İstanbul'da haftanın ilk günü: Toplu taşımada seyrek oturma düzeni uygulanmaya devam edildi
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece 00.00'dan itibaren taksilerde tek-çift plaka uygulaması başladı.
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İstanbul Valiliği tarafından açıklanan karara göre plaka hanesi tek olan taksiler bugün trafiğe çıkarken, çift olanların ise yarın trafiğe çıkacağı öğrenildi.
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Bunun yanı sıra toplu taşımada seyrek oturma düzeni de uygulanmaya devam edildi. Otobüslerde yolcuların çiftli koltuklara tek otururken toplu taşıma kullananların sayısının azaldığı görüldü.
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Seyrel oturma düzeni uygulamasını iyi bulduğunu belirten Mevlüt Özcan isimli vatandaş, Bence uygulama çok güzel. İnsanların sağlığı ve geleceği için iyi bir uygulama. İnşallah devamı gelir ve virüs gidene kadar devamı gelir. Bizde elimizden geldiğince tedbir almamız lazım. Hafta sonu evdeydim, hiç dışarı çıkmadım. Bugünde işe gidiyorum, o yüzden çıktım. Vatandaşlarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar ifadelerini kullandı.
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İstanbul Valili tarafından taksilerle ilgili alınan kararı yerinde bulan taksici Ali Alkan, Bizim için çok güzel oldu. Araba sayısında yarı yarıya azalma oldu. Türkiye'nin durumu ortada şu an. Kendi temizliğimize önem vermemiz gerekiyor, kendimizi mümkün olduğunca izole etmemiz lazım şeklinde konuştu.
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İstanbul'da haftanın ilk günü: Toplu taşımada seyrek oturma düzeni uygulanmaya devam edildi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği taksiler plakaların son hanesine göre trafiğe çıktı. Toplu taşımada da seyrek oturma düzeni uygulanmaya devam edildi.


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