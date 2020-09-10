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Gündem İstanbulda 6 pitona el konuldu 2 kişiye 16 bin lira idari para cezası kesildi
İSTANBUL

İstanbul'da 6 pitona el konuldu: 2 kişiye 16 bin lira idari para cezası kesildi

İstanbul'da 6 pitona el konuldu: 2 kişiye 16 bin lira idari para cezası kesildi

İstanbul'da, tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izne tabi olan 6 pitona el konulurken, yılanları sosyal medya üzerinden pazarlamaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişiye 16 bin lira idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne teslim edilen yılanlar, yaşamlarını hayvanat bahçesinde sürdürecek.

Haber Merkezi AA
Evde yapılan aramada bulunan çeşitli boylardaki 6 pitona el konuldu.
Evde yapılan aramada bulunan çeşitli boylardaki 6 pitona el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan pitonların yasa dışı yollarla yurda sokularak sosyal medya üzerinden satışlarının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Başakşehir'de beslenmesi yasak olan 6 piton yılanına el konuldu
OYNAT 00:40
İstanbul Başakşehir'de beslenmesi yasak olan 6 piton yılanına el konuldu
Başakşehir'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 6 piton yılanı ele geçirildi. Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, konu ile ilgili 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık polisi, sosyal medya üzerinden müşteri gibi davranarak Ürdün ve Mısır uyruklu iki kişi ile bir yılanı satın almak için anlaştı.

Ekipler, Başakşehir'de bir adrese düzenledikleri operasyoda, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Edirne'de 6.5 milyon lira değerinde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
GÜNDEM
Edirne'de 6.5 milyon lira değerinde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

DHA
  • Evde yapılan aramada bulunan çeşitli boylardaki 6 pitona el konuldu.
  • Zanlılara, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton paniğe neden oldu
GÜNDEM
Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton paniğe neden oldu

DHA

Pitonlar hayvanat bahçesinde yaşayacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, CİTES ekibiyle birlikte yapılan çalışmada, biri 4 metre, biri 3,5 metre boyunda olmak üzere toplam 6 pitona el konulduğu belirtildi.

Yabancı uyruklu 2 kişi hakkında yasa dışı üretim ve ticaretten işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nu uyarınca söz konusu kişilere 16 bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Açıklamada, pitonların, 1. Bölge Müdürlüğü protokolü olan İstanbul'daki hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdüreceği kaydedildi.

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