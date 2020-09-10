İstanbul'da 6 pitona el konuldu: 2 kişiye 16 bin lira idari para cezası kesildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan pitonların yasa dışı yollarla yurda sokularak sosyal medya üzerinden satışlarının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

OYNAT 00:40 İstanbul Başakşehir'de beslenmesi yasak olan 6 piton yılanına el konuldu Başakşehir'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 6 piton yılanı ele geçirildi. Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, konu ile ilgili 2 kişiye adli işlem yapıldı. BiP'te paylaş

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Kaçakçılık polisi, sosyal medya üzerinden müşteri gibi davranarak Ürdün ve Mısır uyruklu iki kişi ile bir yılanı satın almak için anlaştı.

Ekipler, Başakşehir'de bir adrese düzenledikleri operasyoda, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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Evde yapılan aramada bulunan çeşitli boylardaki 6 pitona el konuldu.

Zanlılara, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Pitonlar hayvanat bahçesinde yaşayacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, CİTES ekibiyle birlikte yapılan çalışmada, biri 4 metre, biri 3,5 metre boyunda olmak üzere toplam 6 pitona el konulduğu belirtildi.

Yabancı uyruklu 2 kişi hakkında yasa dışı üretim ve ticaretten işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nu uyarınca söz konusu kişilere 16 bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Açıklamada, pitonların, 1. Bölge Müdürlüğü protokolü olan İstanbul'daki hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdüreceği kaydedildi.