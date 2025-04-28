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İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar ne kadar sürecek?

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar ne kadar sürecek?

13:5828/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar ne kadar süre devam edecek? Uzmanlar, artçıların şiddeti ve süresi hakkında neler söylüyor? Vatandaşlar bu süreçte nasıl bir hazırlık yapmalı?

Jeoloji uzmanları, büyük depremler sonrası artçı sarsıntıların normal bir süreç olduğunu belirtiyor. Bu sarsıntılar, ana depremin yarattığı gerilimin zaman içinde dağılarak sismik dalgalar şeklinde yeniden ortaya çıkmasıyla meydana gelir. Artçı sarsıntıların büyüklüğü ve süresi, ana depremin büyüklüğüne ve fay hattının özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, büyük depremler sonrasında sarsıntıların devam etmesi beklenen bir durumdur.

Uzmanlar ne diyor

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi" ifadelerini kullandı. Yerli uzmanlar artçı sarsıntıların devam etmesinin normal bir durum olduğunu, ancak bu süreçte panik yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da büyük bir depremin olma olasılığının her zaman mevcut olduğunu, ancak artçıların devam etmesinin doğrudan büyük bir depremin habercisi olmadığını söyledi.

Marmara bölgesi fay hattı haritası.

Uzmanlar, bu tür büyük depremler sonrası artçıların zamanla güç kaybedeceğini, fakat yine de birkaç hafta süresince bazı sarsıntıların hissedilebileceğini belirtiyorlar. Bazı durumlarda, özellikle fay hattındaki gerilim tam olarak dağılmadıysa, artçılar birkaç ay sürebilir.


Ancak,
İstanbul gibi büyük şehirlerde, artçı sarsıntıların ne kadar süreceği kesin olarak tahmin edilemez.
Bu yüzden uzmanlar, vatandaşların hazırlıklı olmalarını ve afet durumlarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Eğer büyük bir artçı deprem beklenirse, bu durum yerel uzmanlar tarafından takip edilip duyurulacaktır.

Neler yapılmalı?

Deprem sonrası artçı sarsıntılarla ilgili uzmanlar, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuyor. İşte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:


Güvenli Alanlar: Artçı sarsıntılar sırasında açık alanlarda olmak daha güvenlidir. Binalardan uzak durulmalı.


Bina Kontrolleri: Özellikle eski yapılar, artçı sarsıntılara karşı daha hassas olabilir. Bu nedenle binaların yapısal durumları kontrol edilmeli ve gerekiyorsa güçlendirme yapılmalıdır.


Acil Durum Çantası: Su, gıda, ilk yardım malzemeleri, el feneri gibi temel ihtiyaçları içeren bir acil durum çantası evde bulundurulmalıdır

Bilgi Edinme: AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi güvenilir kaynaklardan güncel bilgiler takip edilmelidir.


Sonuç olarak, İstanbul'daki artçı sarsıntıların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu süreçte sakin olunması, hazırlıklı olunması ve panik yapılmaması gerektiğini vurguluyor.


Bu tür büyük depremler, İstanbul'da yaşayanlar için sürekli bir risk oluşturuyor, bu yüzden şehirdeki
yapıların dayanıklılığı artırılmalı ve deprem hazırlıkları gözden geçirilmelidir.







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