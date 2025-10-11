İstanbul'da 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

İstanbul'da, hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda İstanbul'da "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "hükümlü veya tutuklunun firarı", "kadına karşı basit yaralama", "uyuşturucu madde ticareti" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 5 Ocak 2018'den beri aranan hükümlü Erdoğan D. takibe alındı.
Ekipler, 15 suçtan da aranan şahsın Maltepe'de bir evde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.