Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

İstanbul'da 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

10:5411/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul'da 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı
İstanbul'da 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

İstanbul'da, hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda İstanbul'da "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "hükümlü veya tutuklunun firarı", "kadına karşı basit yaralama", "uyuşturucu madde ticareti" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 5 Ocak 2018'den beri aranan hükümlü Erdoğan D. takibe alındı.

Ekipler, 15 suçtan da aranan şahsın Maltepe'de bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.




#aranan şahıs
#İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuru ekranı