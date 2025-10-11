İstanbul'da 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda İstanbul'da "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "hükümlü veya tutuklunun firarı", "kadına karşı basit yaralama", "uyuşturucu madde ticareti" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 5 Ocak 2018'den beri aranan hükümlü Erdoğan D. takibe alındı.