İstanbul'da 8 ton sahte dezenfektanı piyasaya süreceklerdi: Jandarma el koydu

Ele geçirilen dezenfektanlar ve diğer malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Başakşehir ve Küçükçekmece’de iki adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların koronavirüs salgını nedeniyle piyasa meydana gelen talep artışı nedeniyle piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

İki şüpheli gözaltına alındı

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 litre olarak şişelenmiş toplam 8 ton Sahte el dezenfektanı, 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılacak 200 litre izopropil alkol, 85 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket ele geçirdi. Operasyonda O.F. ve V.E. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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OYNAT 00:00 Jandarmadan sahte dezenfektan operasyon İstanbul'da jandarma ekipleri sahte dezenfektan üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda dezenfektan yapımında kullanılan 2 bin 150 litre etil alkol ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen dezenfektanlar ile dezenfektan yapımında kullanılan malzemelerin, İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.