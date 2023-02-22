İstanbul'da 800 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 - 7.6 şiddetli depremler sonrasında gözler uzmanların sürekli uyarısını yaptığı büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara Denizi fay hattı ve Marmara Denizi deprem fay haritası için aramaların yoğunlaştığı bu günlerde uzmanlardan da art arda açıklamalar geliyor. İstanbul’un deprem tarihine bakıldığında ise en son büyük deprem 1999 yılında yaşandı. Peki büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte uzmanların görüşüyle sorunun cevabı.