Gündem İstanbulun iki ilçesinde vatandaşın kabusu oldu 13 yaşında 836 suç kaydı var
İSTANBUL

İstanbul'un iki ilçesinde vatandaşın kabusu oldu: 13 yaşında 836 suç kaydı var!

İstanbul Şişli ve Kartal'da vatandaşların parasını ve ziynet eşyalarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen 13 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 836 suç kaydı çıkan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda 836 suç kaydı bulunan 13 yaşındaki yankesicilik zanlısı tutuklandı
Foto/arşiv

Şişli Kurtuluş Caddesi'nde bir iş yerindeki vatandaşın üzerinden içerisinde 2 gümüş kolye, 3 adet çeyrek altın, 200 dolar ve yaklaşık 500 lirasının bulunduğu cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalındığı bilgisi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüpheliler O.S.(13) ve Ö.G'yi (14) Dolapdere Caddesi'nde gözaltına alırken, yapılan aramalarda 2 gümüş kolye ve 440 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin Şişli'den bir iş yerinden 8 bin 500 lira, Kartal'da ise bir cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldıkları tespit edildi.

13 yaşındaki yankesici çocuğun 836 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
13 yaşındaki yankesici çocuğun 836 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

836 SUÇ KAYDI VAR!

Her iki şüphelinin de "kayıp şahıs" olarak arandığı belirlenirken, kemik yaşı 17 olarak tespit edilen 13 yaşındaki şüpheli O. S'nin 836 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö. G. serbest bırakılırken, O. S. tutuklandı.

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