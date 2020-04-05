Gündem İstanbulda 9 günde kurallara uymayan 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı
İSTANBUL

İstanbul’da 9 günde kurallara uymayan 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı

Yeni tip koronavirüs salgının ülke genelinde yayılmasının önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler kapsamında İstanbul’da son 9 günde yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 2 bin 221 kişiye bir milyon 480 bin 29 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv / Bu rakamın 20’sini sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı kişiler oluşturuyor.
Fotoğraf: Arşiv / Bu rakamın 20’sini sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı kişiler oluşturuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İstanbul genelinde 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında kuralları ihlal eden toplam 2 bin 221 kişi tespit edildi.

Bir milyon 480 bin 29 lira idari para cezası

Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahiplerinin de içinde olduğu toplam 2 bin 221 kişiye toplam bir milyon 480 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

Bu rakamın 20’sini sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı kişiler oluştururken, 95 iş yerinin de mühürlendiği belirtildi. Salgına karşı sıkı denetim kapsamında 43 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

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