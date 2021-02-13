Gündem Adınız terör örgütünün listesine karışmış diyerek dolandıran sahte polisler yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da 'Adınız terör örgütünün listesine karışmış' diyerek dolandıran sahte polisler yakalandı

'Adınız terör örgütünün listesine karışmış' diyerek dolandıran sahte polisler yakalandı

İstanbul'da telefonla aradıkları yaşlıları hedef alan şüpheliler "Adınız terör örgütünün listesine karışmış" diyerek iki kişiden toplamda 2 milyon lira para aldı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma ile iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İlk Olay, 8 Şubat günü gerçekleşti. Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, A.U.'yu arayarak "Adınız terör örgütüne karışmış, paralarınızı güvenliğiniz için kontrol etmemiz lazım", diyerek paraları teslim almak istedi.

A.U., ilk olarak 200 bin lirayı kapısına gelen şüpheli İsa Ç.(40)'ye teslim etti. İsa Ç., sonraki gün A.U.'dan 1 milyon 500 bin lira daha isteyerek bu parayı da teslim aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan A.U., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ankara'ya giden bir otobüste olduğunu tespit etti. Polis ekipleri saatler içerisinde şüpheli İsa Ç'yi Akıncı gişelerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 1 milyon 300 bin lira para ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

POLİS EKİPLERİ, DOLANDIRICIYA TESLİM ETMESİ İÇİN SAHTE PARA HAZIRLADI

Aynı günlerde yaşanan diğer bir olayda ise N.S'yi arayan şüpheli Serhan A.(32), kendini polis olarak tanıttı. Aynı yöntem ile N.S.'den 300 bin lira para talep etti. Parayı alan Serhan A., olaydan 4 gün sonra , N.S.'yi tekrar arayarak 280 bin lira daha istedi. İstenilen parayı çekmek için bankaya giden N.S.'nin durumundan şüphelenen banka görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalamak için 300 bin lira sahte parayı N.S.'ye verdi. Paraları teslim almak için N.S.'nin evinin önüne gelen Serhan A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İsa Ç. ve Serhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Yattaki doğum günü partisine baskın: 14 kişiye 45 bin TL ceza kesildi
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mekanlar kapatılmıştı. Yayınlanan genelgeler sonrası geçici olarak kapatılan gece kulüpleri üzerinde denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denizdeki yat ve teknelerde toplanarak parti yapmaya çalışanlara da göz açtırmıyor.
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Bu kapsamda önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında kara ve denizde rutin denetimlere devam eden Beşiktaş polisi, Kuruçeşme’de bir tekneden yüksek sesli müziklerin geldiğini fark etti.
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Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tekneye baskın düzenledi. Yatın içerisinde doğum günü partisi düzenlendiği gören polis ekipleri, içeridekilerin sokağa çıkma kısıtlamasını delmelerinin yanı sıra sosyal mesafeye uymadığını ve maske takmadıklarını belirledi.
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Partiyi sonlandıran Beşiktaş polisi, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.
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İşlemlerin ardından tekne boşaltılırken, sahibine ise Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.
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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini denetimlere hız kesmeden devam edeceği ve parti yapılmasını izin verilmeyeceği öğrenildi.
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Yattaki doğum günü partisine baskın: 14 kişiye 45 bin TL ceza kesildi
Beşiktaş Kuruçeşme'de bir grup korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yatta doğum günü partisi düzenlendi. Yata baskın düzenleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske bile takmayan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anı kameralara yansırken, tekne sahibine ise gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Uyurgezer hırsız polis pes etmeyince uyanıp her şeyi itiraf etti
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Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye atan polis ekipleri yan sokaktan ilerleyen otomobilden çıkan kıvılcımları görerek aracı takibe aldı.
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20 YC 849 plakalı otomobil sürücüsü dur ihtarına rağmen süratle kaçmaya başladı. Aralıksız takibi bırakmayan polis ekiplerinin görüş açısından çıktığı anda otomobilin arkasına bağlı demirleri sokak ortasına bırakarak otomobili ile kaçmaya çalıştı. Aracı çevrede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, otomobili park halinde buldu.
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Otomobil içerisini kontrol eden ekipler, bir şahsın yattığını fark etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise şahsın her hangi bir sağlık sorunun olmadığını belirtti.
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Otomobil içerisinde bir süre uyuyor numarası yapan ve isminin Mustafa İ., olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen tepki vermeyen Mustafa İ., alkol metreyi üflememek içinde yoğun uğraş verdi. Polis ekiplerinin pes etmeyeceğini anladığı sırada ise uykusundan uyandı.
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Alkol metreyi üfleyen Mustafa İ.’nin 1,68 promil alkollü olduğu öğrenildi. ilk olarak demirlerin aracına takıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra inşaat demirlerini de çaldığını itiraf etti. Çeşitli suçlardan yaklaşık 7 bin TL ceza yiyen uyurgezer hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Uyurgezer hırsız polis pes etmeyince uyanıp her şeyi itiraf etti
Denizli'de polis ekiplerinin peşine takılması üzerine inşaattan çaldığı demirleri bırakarak kaçmaya çalışan şahıs arama çalışmaları sonrası park halindeki aracının içinde uyurken bulundu. Tüm uyarılara rağmen tepki vermeyen şahıs alkol metreyi üflememek için de yoğun uğraş verirken, polis ekiplerinin pes etmeyeceğini anladığı sırada ise uykusundan uyanarak her şeyi itiraf etti.


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Sahte polisler yakalandı

İki kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandırdılar.

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