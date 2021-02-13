'Adınız terör örgütünün listesine karışmış' diyerek dolandıran sahte polisler yakalandı

İlk Olay, 8 Şubat günü gerçekleşti. Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, A.U.'yu arayarak "Adınız terör örgütüne karışmış, paralarınızı güvenliğiniz için kontrol etmemiz lazım", diyerek paraları teslim almak istedi.

A.U., ilk olarak 200 bin lirayı kapısına gelen şüpheli İsa Ç.(40)'ye teslim etti. İsa Ç., sonraki gün A.U.'dan 1 milyon 500 bin lira daha isteyerek bu parayı da teslim aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan A.U., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ankara'ya giden bir otobüste olduğunu tespit etti. Polis ekipleri saatler içerisinde şüpheli İsa Ç'yi Akıncı gişelerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 1 milyon 300 bin lira para ele geçirildi.

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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

POLİS EKİPLERİ, DOLANDIRICIYA TESLİM ETMESİ İÇİN SAHTE PARA HAZIRLADI

Aynı günlerde yaşanan diğer bir olayda ise N.S'yi arayan şüpheli Serhan A.(32), kendini polis olarak tanıttı. Aynı yöntem ile N.S.'den 300 bin lira para talep etti. Parayı alan Serhan A., olaydan 4 gün sonra , N.S.'yi tekrar arayarak 280 bin lira daha istedi. İstenilen parayı çekmek için bankaya giden N.S.'nin durumundan şüphelenen banka görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalamak için 300 bin lira sahte parayı N.S.'ye verdi. Paraları teslim almak için N.S.'nin evinin önüne gelen Serhan A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İsa Ç. ve Serhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

FOTOĞRAF 7 Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mekanlar kapatılmıştı. Yayınlanan genelgeler sonrası geçici olarak kapatılan gece kulüpleri üzerinde denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denizdeki yat ve teknelerde toplanarak parti yapmaya çalışanlara da göz açtırmıyor. Bu kapsamda önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında kara ve denizde rutin denetimlere devam eden Beşiktaş polisi, Kuruçeşme’de bir tekneden yüksek sesli müziklerin geldiğini fark etti. Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tekneye baskın düzenledi. Yatın içerisinde doğum günü partisi düzenlendiği gören polis ekipleri, içeridekilerin sokağa çıkma kısıtlamasını delmelerinin yanı sıra sosyal mesafeye uymadığını ve maske takmadıklarını belirledi. Partiyi sonlandıran Beşiktaş polisi, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. İşlemlerin ardından tekne boşaltılırken, sahibine ise Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini denetimlere hız kesmeden devam edeceği ve parti yapılmasını izin verilmeyeceği öğrenildi. Yattaki doğum günü partisine baskın: 14 kişiye 45 bin TL ceza kesildi Beşiktaş Kuruçeşme'de bir grup korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yatta doğum günü partisi düzenlendi. Yata baskın düzenleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske bile takmayan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anı kameralara yansırken, tekne sahibine ise gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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