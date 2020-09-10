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Gündem İstanbulda akılalmaz olay 2 aylık bebeği çöp konteynerine bıraktılar
İSTANBUL

İstanbul'da akılalmaz olay: 2 aylık bebeği çöp konteynerine bıraktılar

Fatih'te 2 aylık bebeği çöpün yanına bıraktılar. Bebeğin ağladığını duyan bir vatandaş, polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, bebeği hastaneye kaldırdı.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te çöp konteyneri yanında 2 aylık bebek bulundu.
Fatih'te çöp konteyneri yanında 2 aylık bebek bulundu.

Çöp konteynerlerinin yanından bebek ağlaması duyan bir kişi buraya gitti. Poşet içerisindeki bebeği gören kişi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 aylık olduğu belirlenen bebeği ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te çöp konteyneri yanında 2 aylık bebek bulundu.
  • Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler bebeğin çöp konteynerin yanına nasıl bırakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Fatih'te çöp konteyneri yanında 2 aylık bebek bulundu.

"ÇÖPÜN YANINA BIRAKILMIŞ"

Görgü tanığı Murat Karakaş, "Otoparkçı arabayı bırakırken çocuk sesi duyuyor. Bir bakıyor çocuk var. Ondan sonra polisi arıyor. Sağlık ekiplerine haber veriyor. Ekipler gelip alıyor. Çöpün yanına bırakılmış. Durumu iyi. Kim bıraktıysa eşyalarını da bırakmış gitmiş. 2 aylık herhalde tam yaşını bilmiyoruz. Sağlık durumu iyi, maması bile duruyordu yanında" dedi.

Görgü tanığı Murat Karakaş.

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