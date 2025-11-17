İstanbul'da ara tatilin ardından ilk iş gününde trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 80'e çıktı

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'nin girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise trafik yoğunluğu Ataşehir'de başlıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

Bazı ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görülüyor.