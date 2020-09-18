İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Çok sayıda kişi de gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

Haber Merkezi 18 Eylül 2020, 07:12 Son Güncelleme: 18 Eylül 2020, 07:18 DHA