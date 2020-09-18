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İSTANBUL

İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Çok sayıda kişi de gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

Haber Merkezi DHA
İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon yapıldı.
İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında; başta Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın yapıldı.

DHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
  • Girilen adreslerde çok sayıda kişi yakalanırken, polis ekipleri aramalar yaptı. Gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolü sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, yapılan baskınlarda adreslerinde olmayan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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