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İstanbul'da asayiş uygulaması: 405 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi yakalandı.

07:33 . 2/04/2023 Pazar
AA
İstanbul'da asayiş uygulaması: 405 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da asayiş uygulaması: 405 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 217 noktada 1795 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.


İkinci aşamada ise 1703 personelin katılımıyla 22.00-23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.


Denetimlerde 167 bin 665 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 445 şüpheli ile yoklama kaçağı 203 kişi hakkında işlem yapıldı, 405 zanlı gözaltına alındı.


Aramalarda 40 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 9 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kilo 460 gram uyuşturucu madde ile 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Uygulama kapsamında 392 halka açık yer denetlendi, 3 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 24 kişi hakkında idari işlem yapılarak 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.


21 bin 11 araç ve 666 motosiklet denetlendi, 978 araç ve 46 motosikletle ilgili işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi.


Toplam 697 bin 17 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 5 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.



#İstanbul
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Gözaltı
33 dakika önce
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