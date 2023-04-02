İstanbul'da asayiş uygulaması: 405 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 217 noktada 1795 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

Denetimlerde 167 bin 665 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 445 şüpheli ile yoklama kaçağı 203 kişi hakkında işlem yapıldı, 405 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 40 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 9 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kilo 460 gram uyuşturucu madde ile 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

21 bin 11 araç ve 666 motosiklet denetlendi, 978 araç ve 46 motosikletle ilgili işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi.