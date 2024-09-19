İstanbul'da asayiş uygulaması: 495 şüpheli yakalandı

Denetimlerde, 42 bin 696 araç ile 3 bin 809 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 857 araç ve motosiklet ile 96 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi, 15 araç trafikten menedildi. Kurallara uymayan sürücülere de toplam 3 milyon 95 bin 73 lira trafik cezası kesildi.