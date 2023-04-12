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İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Silivrikapı surlarında kısmi çökme meydana geldi

İstanbul Silivrikapı surlarında aşırı yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Ekipleri alanda arama yapıyor.

18:59 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul surlarında çökme meydana geldi.

İstanbul surlarında çökme meydana geldi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı semtindeki tarihi surlarda kısmi çökme meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.


İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Çevredekilerin bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ekiplerince arama başlatıldı.


Enkaz altında kaldığı öne sürülen kişinin yakınları da olay yerine geldi.


Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

#İstanbul
#Silivrikapı
#Sur
#Yağmur
1 saat önce
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