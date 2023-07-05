|
Gündem

İstanbul'da aslan alarmı: Tüf tüf ile etkisiz hale getirildi

İstanbul Beykoz’da ormanlık alandan aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ormanda bulunan aslanı ilaçlı ok ile etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen aslan sahibine teslim edildi.

11:12 . 5/07/2023 الأربعاء
IHA
Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Beykoz’da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı. Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti.

Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen aslan sahibi Cengiz Şıklaroğlu’na belediye veteriner ekipleri işliğinde teslim edildi.

#İstanbul
#Beykoz
#Aslan
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Diyanet açıkladı: Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor