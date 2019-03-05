Gündem İstanbulda ayda 1,5 milyon liralık sahte altını piyasaya sürmüşler
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İstanbul'da ayda 1,5 milyon liralık sahte altını piyasaya sürmüşler

İstanbul'da ayda 1,5 milyon liralık sahte altını piyasaya sürmüşler

İstanbul'da, 5 imalathanede düşük gramajlı ya da üretilen sahte altınların orijinaline yakınını basarak kuyumcular aracılığıyla piyasaya süren 125 şüpheliden 91'i gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyonla çökertilen "sahte altın" çetesinin, ayda bir milyon 500 bin lira değerindeki sahte ziynet eşyasını piyasaya sürdüğü tespit edilirken, baskınlarda yüklü miktarda sahte ya da ayarı düşürülmüş ziynet eşyasına da el konuldu.

Haber Merkezi IHA
İstanbul merkezli sahte altın operasyonu düzenlendi.
İstanbul merkezli sahte altın operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle son aylarda yazılı ve görsel basında, kuyumcu esnaf başta olmak üzere ayarı düşürülmüş sahte altınların piyasaya sürülerek vatandaşların mağdur edildiğine yönelik çeşitli haberler yer aldığı belirtilerek, şikayetler ve bilgilerin intikal etmesi üzerine başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli bir yapılanmanın ürettiği ayarı düşürülmüş altınların, İstanbul ve ülke genelinde çeşitli bölgelere gönderilip, oradaki kuyumculara satıldığı ve piyasaya dağıtılarak "örgütlü halde nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiğine yönelik şüphe üzerine çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu 125 şüpheli kişinin tespit edildiği bildirildi.

5 atölye mühürlendi

Tespit edilen suç örgütüne yönelik bugün, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde bir operasyon yapıldığı ve 91 şüpheli kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, bir pompalı tüfek ve piyasaya sürülmek amacıyla üretilen, ayarıyla oynandığı değerlendirilen 79 bilezik, 196 reşat altını, 13 kolye, 5 kolye başlığı, 14 yüzük ve 14 bileziğin ele geçirildiği ifade edildi.

Soruşturmada ayarıyla oynanmış altınların üretildiği 5 atölyenin de tespit edildiği ve suça konu üretimde kullanılan malzemelere el konularak atölyelerin mühürlendiği bilgisi de verilen açıklamada, şüphelilerin yakalanma işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

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Şebekenin, ayda ortalama 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı ziynet eşyasını piyasaya sürdüğü ve ürünlerin üzerine piyasada bilinen önemli firmaların logolarını bastıkları belirlendi.

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