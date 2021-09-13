Gündem İstanbulda aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü
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İstanbul'da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde iki ayrı noktada aynı saatte çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Amca yeğen arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, amca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yeğen yaralandı. Diğer olayda caddede karşılaşan husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada da bir kişi öldü.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü - Son dakika haberleri
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

İstanbul Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında iki ayrı noktada silahlı kavgalar çıktı. İddiaya göre, Önder Sokak ile Mahmutbey Caddesi'nin kesiştiği noktada Yunus T. amcası Necdet T. ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla ateş etti.

DHA

Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü
GÜNDEM
Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

AMCA KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATI KAYBETTİ

Amca Necdet T. ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet T. kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan yeğen Yunus T.'in Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

DHA

Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar
GÜNDEM
Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar

"BENİM BABAMI KİM VURDU"

Olay sonrası babasının vefat haberini alan kızı otomobille Mahmutbey Caddesine geldi. "Benim babamı kim vurdu?" diyerek bağıran kızı, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Polis ekipleri ve yakınları tarafından sakinleştirilen kadın, geldiği otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

DHA

HUSUMETLİSİNİ CADDE ÜZERİNDE SİLAHLA VURARAK KAÇTI

Mahmutbey Caddesi'nde aynı saatte meydana gelen bir diğer olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen husumetli iki kişi, Mahmutbey Caddesi ile 4. Sokak kesişiminde karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından biri, belinden çıkardığı silahla husumetlisine kurşun yağdırarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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