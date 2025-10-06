Yeni Şafak
İstanbul'da aynı evi iki kez kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da aynı evi iki kez kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

11:226/10/2025, Pazartesi
DHA
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde mağdur H.S.’nin evini iki kez kurşunlayarak kaçan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin eve kurşun yağdırdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi, Yeşilyurt sokakta 6 Eylül Cumartesi günü meydana geldi. Saat 04.45 sıralarında mağdur H.S.’ye ait ev motosikletle olay yerine gelen 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bu olaydan 1 gün sonra 7 Eylül Salı günü saat 02.20 sıralarında H.S.’nin evi bir kez daha kurşunlandı. Olay sırasında H.S.’nin evine 2 kurşun isabet ederken, park halindeki kamyonetine 3 kurşun, komşusunun kamyonetine ise 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde başlarında motosiklet kaskı bulunan 2 kişinin, tabancayla ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştıkları anlar görülüyor.

Şüphelilerin telefonunda kurşunlama anına ait kayıtlar bulundu

Polis görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Esenler’de düzenlenen operasyonda S.A.(27) ile N.K.(24) gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 49 adet mermi ve 2 adet kelepçe ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonlarında ise, kurşunlama olayı sırasında çektikleri video görüntüleri bulundu.Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#İstanbul
#Ümraniye
#silahlı saldırı
