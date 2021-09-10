Gündem İstanbulda bakanlığın metro şantiyesine saldırı
İSTANBUL

İstanbul'da bakanlığın metro şantiyesine saldırı

İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı şantiyesinin giydirmelerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Molla Gürani istasyonundaki saldırının, metro hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığının belirtildiği giydirmelere karşı gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda bakanlığın metro şantiyesine saldırı
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı şantiyesi

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metrolara 'U' simgesinin konulacağının açıklanmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı şantiyesinden tepki çeken bir görüntü geldi.

Bakanlık tarafından inşaatı sürdürülen metro hattının Molla Gürani istasyonundaki giydirmelere saldırı düzenlendi.

İstanbul'da bakanlığın metro şantiyesine saldırı
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İstanbul'da bakanlığın metro şantiyesine saldırı
İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı şantiyesinin giydirmelerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Molla Gürani istasyonundaki saldırının, metro hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığının belirtildiği giydirmelere karşı gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Saldırının kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, tartışmaların yaşandığı bugünlerde gerçekleşmesi dikkatleri çekti.

Ulaştırma bakanı duyurdu: İstanbul'da metronun simgesi değişti
GÜNDEM
Ulaştırma bakanı duyurdu: İstanbul'da metronun simgesi değişti

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde “İstanbul’da metronun yeni simgesi!” notuyla metro tabelası paylaşmış ve 'U' harfi dikkat çekmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun hizmetlerin ayrıştırıldığını savunurken, Bakan Karaismailoğlu "İstanbul dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım.” ifadelerini kullanmıştı

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