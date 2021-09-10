İstanbul'da bakanlığın metro şantiyesine saldırı

KADEM Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili suç duyurusunda bulundu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteri nedeniyle Edremit Belediye Başkanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şube Başkanı ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.



Adliye önünde açıklama yapan KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle ilçe belediyesi ve ÇYDD Edremit Şubesi tarafından düzenlenen törenin skandal bir gösteriye sahne olduğunu söyledi. Sarı, 'Türk halkının topyekun verdiği özgürlük mücadelesini, kadınların çarşaftan kurtulmasıyla anlatan bu sakil gösteri, vatan uğruna canını veren şehitlerimize ve Türk kadınına hakarettir. Türk halkı, özgürlük mücadelesini inanç ve değerlere karşı değil, bu değerleri hedef alan düşmana karşı vermiştir. Cumhuriyeti ve özgürleşmeyi, kadının kıyafeti üzerinden okumaya devam etmek en basit ifadesiyle ilkelliktir. Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan, tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için, kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır.' dedi.

