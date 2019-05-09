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İSTANBUL

İstanbul haberleri: TEM'de baltalı sürücü terörü

İstanbul'da baltalı sürücü dehşeti: Hareket halindeyken saldırdı

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir sürücü, seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
TEM'de baltalı sürücü terörü
TEM'de baltalı sürücü terörü

TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışan sürücü Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet ve otomobil sürücüleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü camdan çıkardığı baltayla sol şeritte seyreden kamyonete doğru hamle yaptı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü elindeki baltayla kamyonete vurmaya çalıştı. Başarılı olamayan baltalı sürücü kamyonetten uzaklaşarak, en sağ şeride geçti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Seyir halinde kamyona baltayla saldıran sürücü
OYNAT 00:13
Seyir halinde kamyona baltayla saldıran sürücü
İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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