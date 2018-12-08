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İSTANBUL

İstanbul'da barajlar doluyor

İstanbul’da Kasım’ın ikinci yarısı ile Aralık ayının ilk haftasında havzalara düşen yağışlar su seviyelerinin yükselmesini sağladı. 8 Aralık 2018 tarihi itibariyle yüzde 14,51’lik artışla barajların doluluk oranı yüzde 61,49 seviyesine yükseldi.

IHA
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 61,49 seviyesine yükseldi.
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 61,49 seviyesine yükseldi.

İstanbul’da mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışlar barajlara yaradı. Özellikle Kasım’ın ikinci yarısı ile Aralık ayının ilk haftasında havzalara düşen yağışlar su seviyelerinin yükselmesini sağladı. 8 Aralık 2018 tarihi itibariyle yüzde 14,51’lik artışla barajların doluluk oranı yüzde 61,49 seviyesine yükseldi.

Bu süreçte İstanbul’un en büyük su kaynağı Ömerli Barajı 121 milyon metreküp ile yüzde 51,41 doluluk oranına sahipken, 8 Aralık 2018 tarihinde 157 milyon 658 bin metreküpe (yüzde 66,98) yükseldi. En önemli yükselişse; Istrancalar’da gerçekleşti ve 16 Kasım’da yüzde 20 olan doluluk oranı yüzde 80’i geçti.

Bugün itibariyle yüzde 61,49 doluluk oranıyla barajlarda 536 milyon 522 bin metreküplük su rezervi bulunuyor.
Son 5 yıllık baraj doluluk oranları incelendiğinde; bugünkü doluluk oranının ortalamanın üzerinde olduğu görülüyor. İstanbul’da barajlardaki su seviyesi yıl içerisinde mevsim şartlarına bağlı olarak, aşağı yukarı seyir izlerken özellikle yaz aylarında sıcaklık, buharlaşma, yağış alınamaması, suya olan ihtiyaç ve kullanım nedenlerinden dolayı aşağı yönde bir düşüş söz konusu oluyor.

İSKİ bu dönemlerde Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden İstanbul’u besleyerek barajlardaki su seviyesinin yukarılara taşınmasını sağladı. Geçtiğimiz yıl kentin ihtiyacı olan suyun yaklaşık üçte biri Melen’den temin edilmişti.

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