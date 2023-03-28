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İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

09:20 . 28/03/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.



#istanbul
#vapur seferleri
#deniz ulaşımı
44 dakika önce
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