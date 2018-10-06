Gündem İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak
İSTANBUL

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı nedeniyle yarın bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 18.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 14.00'ten müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım) ve Kördere Sokağının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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