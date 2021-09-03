İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı

Orman dairesinin lojmanının yıkılması üzerine sel sularının yön değiştirmesiyle hayatta kaldıklarını söyleyen Güler, “Kendi başıma eve gitmek durumunda kaldığımda eve girmeyi düşünüyorum. Ama bir baktım evin içerisi tamamen sularla dolmuş. Tavuklarımın bir bir öldüğünü gözümle gördüm. Bundan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok dedim, sonumuz geldi. Yan tarafımdan bir tane araç, arkasından bir araba daha, bir araba daha derken köyümüzün denizle mesafesi birleşti. Artık ölümün kaçınılmaz olduğunu düşünüyordum ki Orman dairesinin lojmanı yıkıldı. Sel suları orman dairesinden doğru tarafa dere yaptı. Anladım ki o zaman Allah’a şükürler olsun kurtulduk, feraha erdik. Ondan sonra ben düştüm ailemin derdine. Tek elimle kendimi tutuyorum, telefonlara bakamıyorum. İstinat duvarı da yıkıldı olduğum yerde, şans eseri hayatta kaldık” şeklinde konuştu.