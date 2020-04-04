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İSTANBUL

İstanbul'da belediye çöktü: Cenazeler ortada kaldı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hastane yolu, bağış kampanyası, sokağa çıkma yasağı gibi konularda hükümetle polemiğe girmeye çalışırken, İstanbul’da belediye hizmetleri çöktü. Belediye otobüsleri sosyal mesafe kuralına uymuyor, hepsi tıklım tıklım. Kendi haline bırakılan belediye personeli arasında korona hızla yayılıyor. 65 yaş üstü vatandaşa hizmet hattı ALO 153 ise şimdiden devre dışı.

Fatih Özer Yeni Şafak
İBB hizmet sağlamayınca cenazeler ortada bırakılıyor.
İBB hizmet sağlamayınca cenazeler ortada bırakılıyor.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hastane yolu, bağış kampanyası, sokağa çıkma yasağı gibi konularda hükümetle polemiğe girmeye çalışırken aslî görevlerini unuttu. Kentte koronadan ölen hastaların cenazesi ortaya kalmaya başladı. İş giriş-çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçları hale tıklım tıklım. Sahadaki görevlilere gerekli tıbbi ekipman verilmediği için hastalık personel arasında hızla yayılmaya devam ediyor. Dışarı çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşa hizmet için kurulan ALO 153 hattı ise şimdiden devre dışı.

YAPICI’NIN NAAŞI İÇİN SADECE ŞOFÖR GELDİ

Virüs salgınına karşı Türkiye’nin her yanında amansız bir mücadele yürütülürken İBB, icraatlarıyla koronanın yayılmasına davetiye çıkarıyor. Skandal uygulamaların son örneği Bayrampaşa’da yaşandı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Ekrem Yapıcı’nın cenazesi ortada kaldı! Süreç şöyle gelişti: Sultanahmet Camii Dernek Başkanı ve YediHilal Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yapıcı, koronavirüse yakalandı. Durumu iyi olduğu için doktor kararıyla evinde kendini izole eden Yapıcı, aniden rahatsızlanarak vefat etti. Skandal bundan sonra patlak verdi. Yapıcı’nın yakınları İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nü arayarak naaşın defni için yardım istedi. Aile, İBB tarafından cenazeyi kaldıracak görevlinin gönderilmesini beklerken sadece bir kişinin geldiğini, onun da cenaze aracı şoförü olduğunu gördü. Durum karşısında yeniden İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nü arayan Yapıcı Ailesi, cenazenin bir kişiyle kaldırılamayacağını iletti. Bunun üzerine İBB’deki yetkili, “Şuan elimizde kimse yok, en fazla bir personel daha gönderebiliriz” yanıtını verdi.

“BATTANİYEYLE İNDİRİN”

CHP’li yönetimin gönderdiği ikinci personel de doğruca cenaze evine geldi. Virüsten korunmak için özel kıyafet giyen 2 İBB personeli cenazeye yardım etmek yerine “Biz dokunmayız. Cenazeyi 4. kattan siz indireceksiniz” diyerek tabutu apartman girişine bıraktı. İBB görevlileriyle aile yakınları arasında başgösteren gerginliğin ardından merhûm Yapıcı’nın 4 akrabası, naaşı indirmeye karar verdi. Nasıl indireceklerini sorduklarında İBB görevlileri, “Battaniyeye sarın, eldiven ve maske takın, bir şey olmaz” diyerek akıl verdi. Çaresiz kalan aile bireyleri virüs bulaşma riskine rağmen naaşı battaniyeye sararak 4. kat indirmek zorunda kaldı. Cenazenin toprağa verilme aşamasında da benzer durum yaşandı. İBB personeli cenazenin yanına bile yaklaşmadı; Yapıcı’nın naaşı yakınları tarafından toprağa verildi. Skandal uygulamayı İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nü sormak istedik. Ancak birçok kez aramamıza rağmen yetkili olduğu belirtilen kişi telefonlarımıza çıkmadı. Görüştüğümüz kişi de “Uygulamamız böyle. Biz şoför gönderiyoruz, aileler taşıyor” şeklinde bilgi verdi.

ALO 153 devre dışı

CHP’li İBB yönetimi koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ALO 153 hattını araması halinde her türlü ihtiyacının karşılanacağını iddia etti. Ancak aradan geçen 2 haftalık süre içerisinde ALO 153 hattı çöktü. Salgının ilk haftası ALO 153’e ulaşıp isteklerini belirten vatandaşlar, taleplerinin kendilerine getirilmediğinden şikayetçi. Salgının ikinci haftasında ise ALO 153 hattına ulaşım durma noktasına geldi. Çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden ALO 153 hattına ulaşamadıklarını belirtti.

Hattı niye azalttınız?

Otobüs ve metrobüste vatandaş balık istifi.

İstanbul’da ısrarla sokağa çıkma yasağı isteyen İBB, toplu taşımada bir türlü istenen standarda ulaşamadı. Tüm uyarılara rağmen CHP’li belediye hiçbir gerekçe göstermeden işe gidiş ve geliş saatlerinde il genelinde 30 İETT hat seferini iptal etti. 8 vagonlu metro hatları 4 vagona düşürüldü. Toplu ulaşımda sefer sayıları ciddi oranda düştü. İnsan trafiğinin yoğun olduğu saatlerde gelen iptaller, vatandaşın araçlarda ‘balık istifi’ doluşmasına yol açtı. Vatandaş, yaşadığı yoğunluğu farklı otobüs ve metro hatlarından çektikleri fotoğraflarla ifşa etti. CHP’li yönetim ise yoğunluğun sorumlusunun AK Partililer olduğunu iddia ederek skandaldan sıyrılmaya çalıştı.

Yolu bakanlık yapıyor

Salgın nedeniyle açılış tarihi öne çekilen 2 bin 682 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin yolları ile ilgili polemik sonlandı. CHP’li İBB yönetiminin görevi olmasına rağmen yapmadığı bağlantı yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, arazide iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Hastaneye giden bağlantı yolları ve viyadüklerdeki inşa işlemleri gece gündüz devam ediyor.

İBB virüs yayıyor

  • Belediyenin virüse karşı aldığı yetersiz önlemlerden İBB personeli de rahatsız. Yeni Şafak’a konuşan belediye çalışanları, virüsten korunmak için kendilerine ekipman verilmediğini belirtiyor. Göz önünde görev yapan bazı görevliler hariç kimseye maske ve eldiven dağıtılmadığını belirten İBB çalışanları, çoğu kurumda ellerini temizleyecek dezenfektan bile bulunmadığını aktardı. İBB’nin beyanları da personeli korumak için alınan önlemlerin yetersizliğini ortaya koyuyor. İETT başta olmak üzere İSKİ ve İGDAŞ’ın da aralarında bulunduğu 13 iştirak şirketinde koronavirüse yakalanan personel sayısının 64’e ulaştığı açıklandı. Büyükşehir kadrosunda Kovid-19 testi pozitif çıkan personel sayısı ise 26. Yani İBB’de 90 personel, önlemlerin yetersizliğinden ötürü virüs kapmış durumda.

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