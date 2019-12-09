Gündem İstanbulda binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi 4 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 72 bin 800 tane cep telefonu, batarya ve şarj aleti ile bin 127 adet PS4 oyun konsolu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Depoda yapılan aramalarda bulunan, cep telefonu, batarya ve şarj aletlerine el konuldu.
Depoda yapılan aramalarda bulunan, cep telefonu, batarya ve şarj aletlerine el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 17 Kasım’da Dubai’den İstanbul’a gelen Hasan G.(37), Ramazan H.(41) ve Osman Vecdi G.(60) adlı şüphelileri İstanbul Yeni Havalimanı’ndan itibaren takibe aldı. Şüphelilerin gümrük sahasında herhangi bir beyanda bulunmaması üzerine yapılan kontrollerde bin 127 adet PS4 oyun konsolu, oyun CD’si ve fotoğraf makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, operasyonu genişletti.

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 72 bin 800 tane cep telefonu, batarya ve şarj aleti ile bin 127 adet PS4 oyun konsolu ele geçirildi.

Çalışmaların devamında uzakdoğu ülkelerinden gümrük kaçağı olarak yurda sokulan ve uygunluk belgeleri bulunmayan, cep telefonlarında patlama ve mekanik arızalara yol açan batarya ve şarj aletlerin Zeytinburnu’ndaki bir adreste depolandığı istihbaratı alındı.

7 bavul kaçak telefon ele geçirildi
GÜNDEM
7 bavul kaçak telefon ele geçirildi

Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bu depoyu yakın takibe alan emniyet ekipleri, kamyonet tipi araçlarla depoya nakil yapıldığını ve kolilerin kargolanarak ambar merkezi üzerinden ülke geneline dağıtımının yapıldığını tespit etti.

Operasyonda ele geçirilenler.

Motosikletlinin üzerinden 200 kaçak cep telefonu çıktı
GÜNDEM
Motosikletlinin üzerinden 200 kaçak cep telefonu çıktı

29 Kasım’da depoya yapılan operasyonda Hüseyin S.(38) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 700 bin TL olan 72 bin 800 tane cep telefonu batarya ve şarj aleti ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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