İstanbul’da bir grup genç şehrin yok edilen dikey bahçelerine "Burası eskiden yeşillikti İmamoğlu mahvetti" afişi astı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri kaldırma kararı almıştı.
Megakent genelinde karayolları kenarında bulunan dikey bahçeler, yaklaşık 1,5 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle İBB tarafından söküldü.
Geçtiğimiz günlerde, sökülen dikey bahçelerin yerine reklam panolarının getirildiği ortaya çıktı.
İBB'nin dikey bahçeleri sökerek yerine reklam panosu asması tepki toplarken bir grup genç, tepkisini panoların üzerine astığı afişle dile getirdi. İstanbul'da geçtiğimiz akşam bir panonun üzerine "Burası eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti" yazılı bir afiş asıldı.