İstanbul’da bir grup genç şehrin yok edilen dikey bahçelerine "Burası eskiden yeşillikti İmamoğlu mahvetti" afişi astı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde gürültü ve egzozun etkisini azaltmak için geliştirilen dikey bahçeleri sökerek yerlerine reklam panoları asması tepki topladı. İstanbul'da geçtiğimiz akşam bir reklam panosunun üzerine "Burası eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti" yazılı bir afiş asıldı.

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