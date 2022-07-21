Gündem İstanbulda bir grup genç şehrin yok edilen dikey bahçelerine "Burası eskiden yeşillikti İmamoğlu mahvetti" afişi astı
İSTANBUL

İstanbul’da bir grup genç şehrin yok edilen dikey bahçelerine "Burası eskiden yeşillikti İmamoğlu mahvetti" afişi astı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde gürültü ve egzozun etkisini azaltmak için geliştirilen dikey bahçeleri sökerek yerlerine reklam panoları asması tepki topladı. İstanbul'da geçtiğimiz akşam bir reklam panosunun üzerine "Burası eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti" yazılı bir afiş asıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da bir grup genç şehrin yok edilen dikey bahçelerine Burası eskiden yeşillikti İmamoğlu mahvetti afişi astı
Gençlerin akşam saatlerinde astığı afiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri kaldırma kararı almıştı.

Megakent genelinde karayolları kenarında bulunan dikey bahçeler, yaklaşık 1,5 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle İBB tarafından söküldü.

Geçtiğimiz günlerde, sökülen dikey bahçelerin yerine reklam panolarının getirildiği ortaya çıktı.

İBB'nin dikey bahçeleri sökerek yerine reklam panosu asması tepki toplarken bir grup genç, tepkisini panoların üzerine astığı afişle dile getirdi. İstanbul'da geçtiğimiz akşam bir panonun üzerine "Burası eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti" yazılı bir afiş asıldı.

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