İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin perşembe günü için hava durumu tahmin haritası.

Verilerek göre, İstanbul'da çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

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İstanbul Valiliğinden kar uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için son hava tahminlerini paylaştı. Son tahminlere göre İstanbul’da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı, çarşamba günü kuvvetli yağmurlu, perşembe ve cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine İstanbul’da yeni haftanın ilk gününde hava (3 Şubat) çok bulutlu olacak. En düşük 9, en yüksek 15 derece olacak havanın yarın en düşük 10, en yüksek 15 derece; çarşamba günü en düşük 12, en yüksek 15 derece; perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4 derece; cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.