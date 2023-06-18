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İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonları kapatılacak

Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

09:19 . 18/06/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

  • Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

#Metro İstanbul
#Yeni Kapı-Hacıosman
#İstanbul
#metro
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