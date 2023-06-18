İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonları kapatılacak

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
- Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.
Seçim gecesi "Kazanıyoruz" manipülasyonu ile milyonların diline düşen İmamoğlu'nun, İstanbul'daki metro afişleri de algı operasyonu çıktı. İmamoğlu'nun, "yeni" dediklerinin AK Parti döneminden, "Yapıyoruz" dediklerinin de daha önce yapımına 'hayır' oyu vermesine rağmen başlanan projeler olduğu öğrenildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. İstanbul'da yerel yönetimin eksik kaldığını belirten Uraloğlu, "Maalesef İstanbul'dan yerel yönetimin proje üretimi ve yatırım konusunda çok yavaş ve eksik kaldığını görüyoruz. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek" dedi.
Ankara'da sağanağın etkisiyle metroyu su bastı. Sıhhiye Metro İstasyonu'nda Ankaralı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler şelaleyi andırırken, istasyondaki yolcular tahliye edildi. Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.
Üç sene önce açılan ve sürekli arızanın yaşandığı M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda bir kez daha arıza yaşandı. Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.
CHP'li Tunç Soyer'in yönettiği İzmir'de metro ve tramvayda toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler, grev ilanını astı. Kendilerinin açlık sınırında ücretlere mahkum edildiğini belirten işçiler, emeklerinin karşılığının verilmesini talep etti. "Emekçinin sesine kulak verin." diyen işçiler, emeğe değer verilmemesi halinde hesabını kötü şekilde soracaklarını ifade ederek, "Eğer Metro emekçisinin alın terinin karşılığını vermemek için inadınıza devam ederseniz, metro ve tramvayda şalter iner." ifadeleriyle açıklamada bulundu.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oldu. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza sebebiyle seferlerin durdurulması kararı alındı. Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı. Bazı yolcular seferlerin yapılamaması nedeniyle başka araçlara binmek için peronlardan ayrılırken, anonslarda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı belirtildi. Çalışmaların ardından arıza giderilirken seferler yeniden başlatıldı.