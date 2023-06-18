İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonları kapatılacak

Üç sene önce açılan ve sürekli arızanın yaşandığı M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda bir kez daha arıza yaşandı. Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.