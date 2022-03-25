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İstanbul Ramazan imsakiyesi

2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala sahur ve iftar saatleri merak ediliyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki İstanbul'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, İstanbul için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul imsakiyesi 2022! İstanbulda bugün sahur ve iftar saat kaçta?
2022 yılı Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, İstanbul'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da sahur yapıldıktan sonra saat 05.12'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. Oruç ise saat 19:36'da okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi
İstanbul imsakiyesi 2022
İstanbul imsakiyesi 2022

İstanbul imsakiye

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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı.

Kurul, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) lira olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."
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