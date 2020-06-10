İstanbul'da büyük operasyon: Tam 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Cinquefrondi Belediye Başkanı Michele Conia yaptığı açıklamasında, Sahip olduğumuz terk edilmiş birçok ev için yeni sahipler bulmak, şehrin güzelliğini yitirmiş ve kayıp kısımlarını kurtarmak için başlattığım Güzellik Operasyonu’nun önemli bir parçası. Ebeveynlerimin göç ettiği Almanya'da büyüdüm, sonra ülkemi kurtarmak için geri döndüm. Çok fazla insan on yıllar boyunca burada boş evleri ardında bırakarak kaçtı. Buna teslim olamayız” şeklinde konuştu.