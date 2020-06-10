İstanbul'da büyük operasyon: Tam 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak akaryakıt satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, dün ve bugün Ümraniye ile Ataşehir’de gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen çok sayıda varil ve tankere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Koronavirüs krizinin ardından Avrupa kıtasında en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya’da turizm gelirleri adeta çakıldı.
Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi ve ülkede atılan normalleşme adımlarıyla turistlerin tekrar çekilmesi konusunda hükümet yeni politikalar izleniyor.
NTV'nin haberine göre, İtalya kırsalında bulunan metruk evlerin restorasyon karşılığında 1 euroya satışı ülkenin güneyindeki Cinquefrondi kasabasında yeniden başlatıldı.
Bu sembolik satışla iş arayışına giren genç nüfusun şehirlerde yarattığı kaosun önüne geçilmesi ve kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.
Ayrıca Cinquefrondi kasabası sakinleri arasında bugüne kadar hiç koronavirüs vakası bildirilmedi. Calabria, İtalya'nın en düşük virüs bulaşma seviyesine sahip bölgeleri arasında yer alıyor.
Cinquefrondi Belediye Başkanı Michele Conia yaptığı açıklamasında, Sahip olduğumuz terk edilmiş birçok ev için yeni sahipler bulmak, şehrin güzelliğini yitirmiş ve kayıp kısımlarını kurtarmak için başlattığım Güzellik Operasyonu’nun önemli bir parçası. Ebeveynlerimin göç ettiği Almanya'da büyüdüm, sonra ülkemi kurtarmak için geri döndüm. Çok fazla insan on yıllar boyunca burada boş evleri ardında bırakarak kaçtı. Buna teslim olamayız” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Conia, Ferahlatıcı tepeler ve iki ılık deniz arasında yükseliyoruz, kasabanın yanında tertemiz bir nehir var ve plajlar arabayla sadece 15 dakika uzaklıkta” açıklamasını yaparak Cinquefrondi’nin doğal güzelliklerine dikkat çekti.
Bir diğer yandan virüssüz köyde konut anlaşması İtalya'nın diğer bölgelerinde satılan 1 euroluk evlerden farklı şartlar öne sürüyor.
İtalya genelinde bir euro karşılığında satılan tüm evler, alıcının 3 yılda evi yenilememesi durumunda kaybedeceği 5 bin euroluk bir teminat istiyor.
Ancak, Cinquefrondi sadece işler tamamlanana kadar yıllık 250 euroluk bir sigorta poliçesi talep ediyor.
Koronavirüssüz İtalyan köyünde evler 1 euroya satılıyor
İtalya'nın Calabria bölgesinde yer alan ve bugüne kadar vatandaşları arasında hiç koronavirüs vakası görülmeyen Cinquefrondi kasabası, kendini 'koronavirüssüz köy' ilan etti. Evlerini teminatsız olarak "1 euro"dan satılığa çıkardı.
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